Batman'da yeni kent mezarlığının temeli atıldı

Batman'da 232 dönüm alanda kurulacak yeni kent mezarlığının temeli atıldı.

Merkeze bağlı Kanatlı köyünde düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yürüttükleri çalışmalarla Batman'ın büyükşehir olması için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Canalp, "Mezarlık sorununa çözüm getirmek için Batman Büyükşehir Mezarlığını kurduk. 232 dönümlük bir alan olmasıyla önümüzdeki on yılların mezarlık ihtiyacı karşılanacak." dedi.

Yeni kurulacak mezarlık alanında cami, taziyeevi, gasilhane ve morg gibi bölümlerin de yer alacağını dile getiren Canalp, "Aile mezarlıkları için de yer ayırdık ve makul bir ücret karşılığında aile mezarlık yeri tahsis edilecek. Hayırseverlerin bu mezarlık alanına katkı sunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum temsilcileri de katıldı.