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        Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli

        BATMAN'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:55
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        Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı engeli
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        BATMAN'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu. İş yeri açılamazken, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyarı yaptı.

        Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı. Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı. Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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