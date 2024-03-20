Batman Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Down sendromlu çocuklar için özel kurslar açtıklarını ifade eden Canalp, "Evde kişisel temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli bireylerimizin ev bakımlarını ve temizliklerini yapıyoruz. Engelli dostu aracımızı engellilerin hizmetlerine sunduk. Engelli yaşam merkezi yapıyoruz." dedi.

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