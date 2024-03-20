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        Batman Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye yardımı

        Batman Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:24
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        Batman Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye yardımı
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        Batman Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, 33 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Vali ve Batman Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende, belediyenin engellilere yönelik çalışmalarını aktardı.

        Down sendromlu çocuklar için özel kurslar açtıklarını ifade eden Canalp, "Evde kişisel temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli bireylerimizin ev bakımlarını ve temizliklerini yapıyoruz. Engelli dostu aracımızı engellilerin hizmetlerine sunduk. Engelli yaşam merkezi yapıyoruz." dedi.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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