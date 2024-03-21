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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:52
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu.

        Nasıroğlu, beraberindeki partililerle Doğankavak ve Beşpınar köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

        Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

        Program kapsamında İkiköprü beldesindeki esnafı da ziyaret eden Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile görüştü, köy ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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