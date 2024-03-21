AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesini ziyaret etti

Program kapsamında İkiköprü beldesindeki esnafı da ziyaret eden Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile görüştü, köy ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Nasıroğlu, beraberindeki partililerle Doğankavak ve Beşpınar köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

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