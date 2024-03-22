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        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Batman Petrolspor'un yöneticileri ve futbolcularıyla iftar yaptı

        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:09
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        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, Batman Petrolspor'un yöneticileri ve futbolcularıyla iftar yaptı
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        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında, kulübün başarıları ve geleceği değerlendirildi.

        Programda konuşan Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olması için gereken desteği sağladıklarını belirterek, kulübe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Hafta sonu Hacettepe 1945 takımı ile oynanacak müsabakaya taraftarları davet eden Nasıroğlu, kritik maçta taraftarların tribünleri doldurmasını ve takıma destek olmalarını istedi.

        Taraftarların coşkusu ve desteğiyle takımın sahada daha güçlü olacağını ifade eden Nasıroğlu, birlik ve beraberlik içinde alınacak zaferin daha anlamlı olacağını dile getirdi.

        TPAO Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Mustafa Demir de teknik heyet ve futbolculara güveninin tam olduğunu belirterek, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olacağına olan inancının tam olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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