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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Batman mitinginde konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:15
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Batman mitinginde konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok." dedi.

        Yapıcıoğlu, Batman'da, partisinin Kültür Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, katliamda ölenlerin büyük kısmının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

        Toplumda aile yapısının önemine işaret eden Yapıcıoğlu, ailenin toplumun temel taşı, milletlerin devamının teminatı olduğunu aktardı.

        Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aile sizin yuvanızdır, geleceğinizdir, namusunuzdur. Ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi korumak istiyorsanız adres burasıdır. Aile neslinizin devamıdır. Aileyi kötü ve kabus olarak gösterenler sizin dostunuz değildir, neslinizin yok olmasını istemektedir. Millet olarak yok olmamızın planlarını yapmaktadırlar. Özetle sizin de milletin de düşmanıdırlar." diye konuştu.

        Yerel seçimlere değinen Yapıcıoğlu, bir hafta sonra sandığa gidileceğini belirtti.

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok. Zaten hizmet diye bir dertleri de yok. Yerel seçimin temel amacı halka hizmet edenlerin seçilmesidir. Siyasi konuları bahane ederek malınızı çalmalarına izin vermeyin. Yapmaları gereken hizmeti yapmayacaklara oy ve destek vermeyin."

        Yapıcıoğlu, vatandaşları sandığa gitmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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