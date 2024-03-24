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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:27
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sason'da kent meydanında vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve sorunları dinledi.

        İlçede doğal gaz hizmeti verilmesi için çalışmaların başlayacağını dile getiren Nasıroğlu, "İlçemize doğal gazın verilmesi için ilk kazma haftaya vurulacak. İlk kazmayı vurmak suretiyle inşallah kısa sürede ilçemiz doğal gaza kavuşacak. Doğal gaz takdir edersiniz ki bir nimettir. Hem ekonomik olarak çok iyi hem de hava kirliliğini azaltıyor. Sason'u ve Batman'ı lafla değil, çalışarak ve üreterek büyütüp, hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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