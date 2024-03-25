Batman'da Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Özel İdaresi Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, kütüphane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar daha sonra kitap ve özlü sözler sergisini gezdi.

Törende, İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan okurlara ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, törende yaptığı konuşmada, kentteki kütüphanelerin kapasiteleri, merkez ve ilçelerde devam eden kütüphane projeleri hakkında bilgi verdi.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.