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        Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:06
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        Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Takibe alınan araç kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Emniyet Müdürlüğüne çekilen araçta yapılan aramada, 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 610 lira ve 3 bin 800 dolara da el konuldu.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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