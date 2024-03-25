Batman'da bir araçta 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi

Takibe alınan araç kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Emniyet Müdürlüğüne çekilen araçta yapılan aramada, 11 kilo 462 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 610 lira ve 3 bin 800 dolara da el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

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