Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç" operasyonları kapsamında çalışma başlatıldı.

İki farklı adrese 12 Mart ve 15 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, dedektör köpekler "Linda" ve "İka" ile arama yapıldı.