Batman'da görev yapan Fatih öğretmen öğrencilere saç tıraşı da yapıyor
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde görev yapan öğretmen Fatih Aygün, eğitim verdiği öğrencilerine saç tıraşı hizmeti de sunuyor.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde görev yapan öğretmen Fatih Aygün, eğitim verdiği öğrencilerine saç tıraşı hizmeti de sunuyor.
İlçenin Akalın köyündeki ilkokulda görevli Aygün, köyde berber olmadığı için 18 öğrencisine hem eğitim veriyor hem de saç tıraşlarını yapıyor.
Aygün, gazetecilere, köyde berber olmadığı için velilerin de onayı ile görevinden arta kalan zamanlarda öğrencilerine saç tıraşı hizmeti sunduğunu söyledi.
Bu sayede öğrencilerinin kişisel bakımlarına katkı sunmuş olduğunu dile getiren Aygün, "Öğrencilerim çok mutlu oluyorlar. Onların mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum." dedi.
Aygün, kendi öğrencilerinin yanı sıra köydeki ortaokul ve lise öğrencilerine de saç tıraşı hizmeti sunduğunu belirtti.
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