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        Elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında Alzheimer hastası öldü

        BATMAN'da evindeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Alzheimer hastası İshan Güldem (80), dumandan etkilenip hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:25
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        Elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında Alzheimer hastası öldü
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        BATMAN'da evindeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Alzheimer hastası İshan Güldem (80), dumandan etkilenip hayatını kaybetti.

        Kozluk ilçesi Yeniçağlar köyünde dün gece saatlerinde Alzheimer hastası İshan Güldem'in kaldığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden evdekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen Güldem ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Güldem kurtarılamadı. İshan Güldem'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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