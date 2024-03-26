Batman'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
BATMAN'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
BATMAN'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
Batman'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bayındır Mahallesi’nde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Rögarlar taşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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