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        Batman'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

        BATMAN'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:05
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        Batman'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
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        BATMAN'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Batman'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bayındır Mahallesi’nde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Rögarlar taşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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