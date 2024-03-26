Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da nevruz etkinliğinin ardından çıkan olaylara ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

        Batman'da düzenlenen nevruz etkinliği sonrasında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da nevruz etkinliğinin ardından çıkan olaylara ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen nevruz etkinliği sonrasında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta gerçekleştirilen nevruz etkinliği sonrasında ilde bazı cadde ve ara sokaklarda yol kapatma, emniyet araçlarını taşlama, havai fişek atma gibi eylemlere katılarak "terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar vermek", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.A, B.E, İ.M, Ö.B. ve M.A'nın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        CANLI | Erden Timur konuşuyor...
        CANLI | Erden Timur konuşuyor...
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Batman'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
        Batman'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
        Elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında Alzheimer hastası öldü
        Elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında Alzheimer hastası öldü
        Batman'da yol kapatıp, izinsiz eylem yapan 5 şüpheliye gözaltı
        Batman'da yol kapatıp, izinsiz eylem yapan 5 şüpheliye gözaltı
        Batman'da görev yapan Fatih öğretmen öğrencilere saç tıraşı da yapıyor
        Batman'da görev yapan Fatih öğretmen öğrencilere saç tıraşı da yapıyor
        Hasankeyf'te doğal gaz hattı temel atma töreni düzenlendi
        Hasankeyf'te doğal gaz hattı temel atma töreni düzenlendi
        Batman'da Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Batman'da Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi