Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Valisi Canalp, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı:

        Batman Valisi Ekrem Canalp, mart ayında 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Valisi Canalp, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Valisi Ekrem Canalp, mart ayında 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildiğini söyledi.

        Canalp, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.

        Mart ayında haklarında arama kaydı bulunan 1124 kişinin yakalandığını ifade eden Canalp, suç olaylarının azalmasında bu çalışmaların etkili olduğunu söyledi.

        Canalp, şunları kaydetti:

        "Mart ayında 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildi, yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 128 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 17'si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 79 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 4 tabanca, 2 uzun namlulu silah, gümrük kaçağı 21 bin 684 litre akaryakıt, 5 bin 985 paket sigara ve 74 cep telefonu ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) doğrultusunda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

        Uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğünü dile getiren Canalp, mart ayında 43 etkinlik düzenlendiğini, 4 bin 839 kişiye uyuşturucu ile ilgili bilgilendirme yapıldığını aktardı.

        Terörle etkin mücadele edildiğini vurgulayan Canalp, 2023 yılında 12 ayda jandarma tarafından 1170 operasyon gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk üç ayında ise 284 operasyon düzenlendiğini söyledi.

        Asayiş olaylarında geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında martta yüzde 18'lik bir düşüş olduğunun görüldüğünü aktaran Canalp, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş meydana gelmiştir. Özellikle iş yerinde ve kurumdan hırsızlıklarda alınan tedbirler karşılığını göstermektedir." diye konuştu.

        Canalp, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değinerek, bütün siyasi partilerin özgürce siyasi faaliyetlerini ve propagandalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Seçim günü tüm güvenlik güçlerinin sahada tam kadro görev yaptığını dile getiren Canalp, şunları söyledi:

        "Alınan tedbirler neticesinde çok ehemmiyetli bir asayiş olayı meydana gelmeden seçim barış ve huzur içinde gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen olaylar da genellikle muhtarlık seçimlerinden kaynaklı olan kavgalardır. Sandıklar kapandıktan sonra 15 yaşındaki bir çocuk yorgun mermi nedeniyle başından hafif şekilde yaralanmıştır. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra havaya ateş açma şeklinde olaylar olmuştur. Bu olaylarda 2 kişi tespit edilerek, yakalanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 12 kişi öldü, 7'si ağır 11 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 12 kişi öldü, 7'si ağır 11 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Batman'da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi' iddiası
        Batman'da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi' iddiası
        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve...
        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve...
        Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye...
        Batman ve Elazığ'da muhtarlık seçimlerinde kavgalar kamerada
        Batman ve Elazığ'da muhtarlık seçimlerinde kavgalar kamerada
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, oyunu kullandı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, oyunu kullandı