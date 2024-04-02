Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı

Beşiri ilçesi İkiköprü Beldesi'ne bağlı Durucak köyü yakınlarından geçen derede petrol sızıntısının olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen TPAO'ya bağlı ekipler, Silivanka petrol sahasına ait boru hattında sızıntı olduğunu tespit etti. Boru hattında onarım çalışması ve petrolün karıştığı derede iki noktada temizlik çalışması başlatıldı. Dereden vidanjör yardımıyla çekilen ham petrol üretim sahasına geri gönderilirken, sızıntının yer altındaki eski boruların aşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

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