Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da petrol sahasında sızıntı meydana geldi

        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Durucak köyü yakınlarındaki Silivanka Petrol sahasında, boru aşınmasına bağlı petrol sızıntısı meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da petrol sahasında sızıntı meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Durucak köyü yakınlarındaki Silivanka Petrol sahasında, boru aşınmasına bağlı petrol sızıntısı meydana geldi.

        Durucak köyü yakınlarından geçen derede, petrol sızıntısı olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ekipler, sızıntının olduğu alanı tespit edip aşınmanın meydana geldiği boruyu onardı.

        Ekipler, dereye sızan petrolü temizlemek için iki noktada çalışma yürüttü.

        Sızan petrol, vidanjör yardımıyla çekilerek üretim sahasına aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        Yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu
        Yolculara kötü davranan şoförün ehliyetine el konuldu
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?

        Benzer Haberler

        Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı
        Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı
        Batman Valisi Canalp, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişki...
        Batman Valisi Canalp, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişki...
        Batman'da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi' iddiası
        Batman'da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi' iddiası
        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve...
        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve...
        Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye...