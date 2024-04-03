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        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük, mazbatasını aldı

        BATMAN'da, 31 Mart'taki seçimlerde belediye başkanı seçilen DEM Parti'li Gülistan Sönük, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:05
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        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük, mazbatasını aldı
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        BATMAN’da, 31 Mart’taki seçimlerde belediye başkanı seçilen DEM Parti’li Gülistan Sönük, mazbatasını aldı.

        Batman’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti adayı Gülistan sönük, yüzde 64,52 oy alarak belediye başkanı seçildi. Sönük, Batman Adliyesi’ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. Gülistan Sönük’e DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, DEM Parti İl Eş Başkanları Songül Korkmaz ve Mustafa Mesut Tekik, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

        Buruk bir sevinç yaşadığını belirten Sönük, “Başta Van Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Hilvan'da, Şırnak'ta ve birçok yerde bir gasp süreci başlatılmış durumda. Zaten çok demokratik bir seçim de atlatmadık. Kimse bize bir demokratik seçim atlattığımızı da söylemesin” dedi.

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        Galeri
        Galeri
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