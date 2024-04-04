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        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen Barış Batman'da, Ahmet Şırnak'ta toprağa verildi

        İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerden Barış Güngör (21) Batman'da, Ahmet Uzun (36) ise Şırnak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 01:39 Güncelleme: 04.04.2024 - 01:45
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        Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölen Barış Batman'da, Ahmet Şırnak'ta toprağa verildi
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        İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerden Barış Güngör (21) Batman'da, Ahmet Uzun (36) ise Şırnak’ta toprağa verildi. Barış Güngör’ün İstanbul’dan cenaze törenine gelen kuzeni Ahmet Güngör, "Babasına çok bağlıydı. O sebepten dolayı temelli dönmek istiyordu. '3 gün içerisinde ben geri döneceğim' dedi. Aslında hemen dönmek istedi. Oradaki arkadaşları 'Birkaç gün çalış öyle dön' diye söylemiş kendisine. O da 2- 3 gün daha orada kalmak istedi" dedi. 

        Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta, 2 Mart’ta binanın eksi 1’inci katındaki Masquarede adlı gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Batmanlı Barış Güngör ve Şırnaklı Ahmet Uzun’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Batman’a getirilen Barış Güngör'ün cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Mezarı başında sevenleri ağıt yakarken, ağabeyi Emrah Güngör fenalık geçirdi.

        'BATMAN’A TEMELLİ DÖNECEKTİ, ARKADAŞLARI 2- 3 GÜN DAHA ÇALIŞ DEMİŞ'

        Güngör’ün olay olmadan Batman’a temelli dönüş yapacağını söyleyen ve cenaze için İstanbul’da gelen kuzeni Adil Güngör, "Barış 3- 4 ay önce askerden geldi. Askerden sonra bizim yanımıza İstanbul'a geldi. Bizde kalıyordu ve 3- 4 ay orada çalıştı. Çalıştıktan sonra bir daha Batman'a döndü. Batman'dan tekrar İstanbul'a gelip, bir daha dönmemek üzere İstanbul'a eşyalarını almaya geldi. Barış bana ‘Ben artık burada ailemden daha fazla ayrı durmak istemiyorum, çünkü ailemi çok özlüyorum. 3 gün içerisinde geri döneceğim’ dedi. Aslında hemen dönmek istedi. Oradaki arkadaşları ‘birkaç gün çalış öyle dön’ diye söylemiş kendisine. O da 2- 3 gün daha orada kalmak istedi" diye konuştu. 

        'MELEK GİBİ BİR İNSANDI'

        Kuzeninin öldüğünü Adli Tıp Kurumu’nda öğrendiğini belirten Güngör, "Babasına çok bağlıydı. O sebepten dolayı temelli dönmek istiyordu. Fakat 3 gün içerisinde kendisi değil de cenazesi bize geldi. Gündüz saat 12'lere kadar da bizdeydi. Evden çıktı, gitti. Saat 1 gibi de bu olay olmuş. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Barış melek gibi bir insandı. Ben olayı duyunca inanamadım, şok oldum. Tam iftara giderken ağabeyim aradı, Barış'a ulaşılamıyor diye. O anda hemen olay yerine gitmek istedim fakat olay yerinden cenazeler morga kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu’na gittiğimde zaten ekranda Barış Güngör'ün ismi geçiyordu. ‘Otopsi yapılıyor’ diye. O şekilde tamamen bizim de bilgimiz oldu" dedi.

        'CENAZESİNİ KENDİM YIKADIM, KIYAMADIM BAKMAYA'

        Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden Güngör, kuzeninin cenazesini kendisinin yıkadığını belirterek, şöyle dedi:

        "Olayın ne şekilde olduğunun ne şekilde ihmalkarlık olduğunu öğrenmeden o işin peşini bırakmayacağız. Biz bu sürecin takibini bırakmayacağız. Orada 29 can gitti. Nasıl hiçbir tanesi kurtulmadı? Apaçık ortada bir soru işareti var. Ne şekilde? Yani bir tane de mi çıkamadı? Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Eksi 2’nci kata ulaşmak için de epey bir koridoru dolaşarak oraya iniliyormuş. Orası yerin altında yapılmış bir şey sitenin altına. Hem deprem güvenliği hem de güvenli olmayan bir site. Hem de yerin altında yapılmış bir mekan olarak biliyorum. Oraya girip çıkmak zaten zordu yani. Tek çıkıştı. Herhangi bir farklı çıkışı yoktu. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten hala inanamıyoruz olup bitenlere. Ne oldu Barış'ımıza? Daha çocuk 21 yaşında. Duruşuna, efendiliğine, çalışkanlığına yani her yönüyle barış bizim gerçekten de gurur duyacağımız bir çocuktu. Cenazesini kendim yıkadım. Kıyamadım bakmaya."

        ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

        ​Hayatını kaybedenlerde Ahmet Uzun’un cenazesi de memleketi Şırnak’a getirildi. Alakamış köyüne götürülen cenaze, kılınan cenaze namazının ardından akşam saatlerinde toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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