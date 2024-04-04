Batman'daki olaylar sırasında belediye otobüsüne taşlı saldırı kamerada

VAN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto etmek için Batman’da izin yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında bir kişinin belediye otobüsüne taşla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Batman'da DEM Parti’li Gülistan Sönük’ün 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni kazanması nedeniyle 2 Nisan akşamı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup, Batman Adliyesi’ne yürümek istedi. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederken, göstericiler ise polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Ara sokaklarda ateşe verilen lastikler de TOMA’lar tarafından söndürüldü.