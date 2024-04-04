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        Batman'daki olaylar sırasında belediye otobüsüne taşlı saldırı kamerada

        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto etmek için Batman'da izin yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında bir kişinin belediye otobüsüne taşla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:25
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        Batman'daki olaylar sırasında belediye otobüsüne taşlı saldırı kamerada
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        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto etmek için Batman’da izin yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında bir kişinin belediye otobüsüne taşla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

        Batman'da DEM Parti’li Gülistan Sönük’ün 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni kazanması nedeniyle 2 Nisan akşamı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup, Batman Adliyesi’ne yürümek istedi. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederken, göstericiler ise polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Ara sokaklarda ateşe verilen lastikler de TOMA’lar tarafından söndürüldü.

        Olayların yaşandığı Batman Dörtyol Kavşağı’nda içinde yolcuların olduğu belediye otobüsüne kimliği belirsiz kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün camını kırarak içeri giren taş, genç bir kızın başını sıyırdı. Yolcular panik yaşanırken sürücü hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansırken, polis, taşı atan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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