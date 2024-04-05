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        Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, mazbatasını aldı

        Batman'da HÜDA PAR'dan Gercüş ilçesi Kayapınar Belde Belediye Başkanı seçilen Samir Özhan, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:07
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        Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, mazbatasını aldı
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        Batman'da HÜDA PAR'dan Gercüş ilçesi Kayapınar Belde Belediye Başkanı seçilen Samir Özhan, mazbatasını aldı.

        Kaymakamlıktaki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende, Özhan ve Belediye Meclis üyelerine mazbataları İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gamze Öztepe Sunca tarafından verildi.

        Özhan, daha sonra Kayapınar Belde Belediyesine geçerek, tebrikleri kabul etti.

        Özhan, "Göreve başladığımızda ilk olarak Gazze'ye 500 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Gazze ile kardeş belediye olacağız." dedi.

        Kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür eden Özhan, belde halkına hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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