Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, mazbatasını aldı

Kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür eden Özhan, belde halkına hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Özhan, "Göreve başladığımızda ilk olarak Gazze'ye 500 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Gazze ile kardeş belediye olacağız." dedi.

Özhan, daha sonra Kayapınar Belde Belediyesine geçerek, tebrikleri kabul etti.

Kaymakamlıktaki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende, Özhan ve Belediye Meclis üyelerine mazbataları İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gamze Öztepe Sunca tarafından verildi.

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