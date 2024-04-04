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        Batman'da minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

        Batman'da durdurulan bir minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:43
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        Batman'da minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi
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        Batman'da durdurulan bir minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 Nisan'da şüpheli bir araç takibe alındı.

        Batman-Kozluk kara yolunun havalimanı kavşağında durdurulan minibüste, narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, siyah bir torbada 3 kilo 810 gram eroin bulundu, S.M. ve S.M. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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