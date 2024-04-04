Batman'da minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi
Batman'da durdurulan bir minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Batman'da durdurulan bir minibüste 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 Nisan'da şüpheli bir araç takibe alındı.
Batman-Kozluk kara yolunun havalimanı kavşağında durdurulan minibüste, narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, siyah bir torbada 3 kilo 810 gram eroin bulundu, S.M. ve S.M. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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