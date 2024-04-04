Dronlu takiple durdurulan minibüste eroin ele geçirildi; 2 tutuklama

Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 3 Nisan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri harekete geçti. Tespit sonrası dronla takip edilen minibüs, havaalanı kavşağında durduruldu. Narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 5 paket halinde 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili S.M. ve S.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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