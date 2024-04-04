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        Dronlu takiple durdurulan minibüste eroin ele geçirildi; 2 tutuklama

        BATMAN'da, polisin dronla takip edip durdurduğu minibüste, 'İka' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:45
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        Dronlu takiple durdurulan minibüste eroin ele geçirildi; 2 tutuklama
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        BATMAN'da, polisin dronla takip edip durdurduğu minibüste, 'İka' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 3 Nisan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri harekete geçti. Tespit sonrası dronla takip edilen minibüs, havaalanı kavşağında durduruldu. Narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 5 paket halinde 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili S.M. ve S.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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