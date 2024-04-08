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        Batman'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

        Batman'ın Sason ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:15
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        Batman'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
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        Batman'ın Sason ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Çalışırlar köyünden ilçe merkezine yolcu taşıyan Yahya Yaşar idaresindeki 72 AL 143 plakalı minibüs, Yolüstü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'si buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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