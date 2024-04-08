Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü
BATMAN'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Cemal Babayiğit (72), hayatını kaybetti.
BATMAN'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Cemal Babayiğit (72), hayatını kaybetti.
Olay, Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde meydana geldi. Pancar toplayarak geçimini sağlayan Cemal Babayiğit, çıktığı kayalık bölgeden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düştüğü yere ulaşılan Babayiğit’in, yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Babayiğit’in cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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