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        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

        BATMAN'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Cemal Babayiğit (72), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 08.04.2024 - 21:55
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        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü
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        BATMAN'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Cemal Babayiğit (72), hayatını kaybetti. 

        Olay, Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde meydana geldi. Pancar toplayarak geçimini sağlayan Cemal Babayiğit, çıktığı kayalık bölgeden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düştüğü yere ulaşılan Babayiğit’in, yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Babayiğit’in cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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