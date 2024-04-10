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        Batman Valisi Canalp düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:12
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        Batman Valisi Canalp düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

        Necat Nasıroğlu Külliyesinde düzenlenen programa katılan Vali Canalp, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Canalp, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumsal bir dayanışma olduğunu söyledi.

        Bayramların bir yönüyle de dinlenme, eğlenme, rahatlama, herkesin herkesle bir araya gelebildiği ve herkesin herkesi hatırladığı zamanlar olduğunu belirten Canalp, "Allah’a şükürler olsun bir bayrama daha huzur ve sükunet içerisinde güzel ilimiz Batman'da kavuştuk. Bu vesileyle bütün Batmanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramları sağlık, sıhhat, huzur ve dayanışma içerisinde yaşamayı Allah nasip etsin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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