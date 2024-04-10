Kazakistan ve Rusya'da sel felaketi: 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan ve Rusya'da sel felaketi: 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan ve Rusya'da sel felaketi: 100 bin kişi tahliye edildi Kazakistan'ın batı, kuzey, orta ve doğu bölgelerini etkileyen sel felaketinin başlamasından bu yana 96 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Rusya'da da 4 bin 500 kişi tahliye edildi.

Habertürk Giriş: 10.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:41 facebook

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