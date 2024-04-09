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        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Batman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:41
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        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Batman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        V.K. (30), Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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