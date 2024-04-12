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        Haberler Gündem Çevre Bahçesinde 180 köpeğe bakan gönüllüye 1 milyon 731 bin 600 lira idari para cezası

        Bahçesinde 180 köpeğe bakan gönüllüye 1 milyon 731 bin 600 lira idari para cezası

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde müstakil evinin bahçesinde 180 köpeğe bakan Gökçen Yıldız'a köpeklerin gürültü yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 731 bin lira para cezası kesildi. Yıldız, köpeklerin kısır, kimlikli ve çipli olduğunu söylerken, "Şimdi kamunun yapması gereken bir işi yapıyorum. Gönüllü yapıyorum. Herhangi bir destek almıyorum. Bir sosyal medya hesabım yok. Bağış toplamıyorum." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:32
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        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
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        Ankara'daki müstakil evinin bahçesinde 180 köpeğe bakan Gökçen Yıldız'a "köpeklerin toplu şekilde havlayarak rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle 1 milyon 731 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

        Gökçen Yıldız, 2014'ten beri Ankara sokaklarındaki çoğunluğu bakıma muhtaç köpeklerin bakımını üstleniyor.

        Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eğitimini tamamlayıp yerel hayvanları koruma görevlisi belgesini de alan Yıldız, 2018'de daha fazla sahipsiz köpeğe yardım edebilmek için Gölbaşı'nda kırsal alanda müstakil bir eve taşındı.

        Yıldız'ın, çoğunluğu kanser, engelli, yaralı ve bakıma muhtaç 180 köpeğe ayırdığı bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetleniyor.

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        Gökçen Yıldız'a 1 Mart'taki denetim sonucu "köpeklerin toplu şekilde havladığı ve komşu evlere rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle önce 865 bin 800 lira ceza uygulandı. Ancak yerel hayvan koruma görevlisi olan Yıldız'ın cezası "Kabahatlerin hayvanlara bakmak, onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilen ceza iki kat uygulanır" hükmü gereğince 1 milyon 731 bin 600 liraya çıkarıldı.

        "KÖPEKLERİN TAMAMI KISIR, ÇİPLERİ TAKILI VE KİMLİKLİ"

        Gökçen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların korktuğu, sıkıntı yaratan köpekleri de sahiplendiğini, tamamının kısır olduğunu, çiplerinin takıldığını ve kimliklerinin çıkarıldığını ifade etti.

        Yıldız, yerel hayvan koruma görevlisi olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince evinin hayvan refahı ve çevre sağlığı açısından denetime tutulduğunu belirterek, denetimin ardından 180 köpeğin havlaması ve kendisinin de yerel hayvan koruma görevlisi olması nedeniyle toplamı 1 milyon 731 bin 600 lirayı bulan idari para cezası kesildiğini anlattı.

        Köpeklerin o gün ekibin geldiğini gördüklerinde havlamadığını savunan Yıldız, "Bunu artık kamunun takdirine bırakıyorum. Buradan gitmem isteniyor. Ben bu kadar hayvanla nereye gideceğimi bilmiyorum." dedi.

        "KAMUNUN YAPMASI GEREKEN İŞİ YAPIYORUM"

        Yıldız, köpeklere tamamen kendisinin ve ailesinin desteğiyle baktığını belirterek, "Devlet büyükleri, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Ankara Valimiz sokaklarda, okul yanlarında, cami yanlarında, hastane yanlarında köpekler olmasın dediler. O süreçten sonra da ben o bölgelerde insanların sıkıntı yaratabileceğini düşündükleri köpekleri buraya aldım. Şimdi kamunun yapması gereken bir işi yapıyorum. Gönüllü yapıyorum. Herhangi bir destek almıyorum. Bir sosyal medya hesabım yok. Bağış toplamıyorum" diye konuştu.

        İsteğinin huzurlu ve mutlu bir şekilde köpekleriyle birlikte yaşamak olduğunu aktaran Yıldız, "Çek git, diyorlarsa bana yer göstersinler, bu şekilde altyapısını hazırlasınlar, ben de köpeklerimi alıp gideyim." dedi.

        Yıldız, ekip tarafından kesilen cezaya avukatı aracılığıyla itirazda bulunduğunu belirtti.

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