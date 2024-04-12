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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaların bayramını kutladı

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hastanede tedavi gören hastaların bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:51
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaların bayramını kutladı
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hastanede tedavi gören hastaların bayramını kutladı.

        Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, yatarak tedavi gören hastalar ile onlara refakat eden yakınlarıyla bayramlaştı.

        Hastalarla görüşen Nasıroğlu, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Nasıroğlu, hastanede görevli sağlık personelinin de bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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