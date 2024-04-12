AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaların bayramını kutladı

Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, yatarak tedavi gören hastalar ile onlara refakat eden yakınlarıyla bayramlaştı.

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