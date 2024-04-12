AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaların bayramını kutladı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hastanede tedavi gören hastaların bayramını kutladı.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hastanede tedavi gören hastaların bayramını kutladı.
Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, yatarak tedavi gören hastalar ile onlara refakat eden yakınlarıyla bayramlaştı.
Hastalarla görüşen Nasıroğlu, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Nasıroğlu, hastanede görevli sağlık personelinin de bayramını kutladı.
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