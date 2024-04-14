Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Karpuzlu köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 PN 0805 plakalı otomobil ile 34 UM 008 plakalı otomobil çarpıştı.

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