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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:25
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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Batman’ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Karpuzlu köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 PN 0805 plakalı otomobil ile 34 UM 008 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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