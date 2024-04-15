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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:41 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:41
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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda kentte gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 19 cep telefonu, 80 şarj kablosu, ⁠17 şarj başlığı, 44 kulaklık, 8 akıllı saat, 450 faturasız tıbbi ilaç ile 180 yüksek enerjili tam beslenme ürünü, 202 gümüş sikke, uzun namlulu silah ve şarjörü, 17 fişek ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 200 tıraş makinesine el konuldu, 7 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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