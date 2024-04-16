Dereye düşen hafif ticari araç, iş makineleriyle kurtarıldı: 2 yaralı

BATMAN’ın Sason ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen ve 600 metre sürüklenen hafif ticari araç, iş makineleriyle kurtarıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sason ilçesi Çay Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sevgi A.A. idaresindeki 34 DET 538 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Han Deresi'ne düştü. Araç, suda yaklaşık 600 metre sürüklendikten sonra bir noktada durdu. Kazada sürücü ile eşi Suat A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların içinde olduğu araç, olay yerine getirilen kepçe ile sudan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.