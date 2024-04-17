Batman Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi

Batman'ın 5 yıllık süreçte turizm rotasının belirlemek amacıyla "Batman Turizm Master Planı Çalıştayı" yapıldı.

Vali Ekrem Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda kent için bir turizm mastır planı hazırladıklarını, çalıştayın bu mastır planının omurgasını oluşturacağını söyledi.

Mastır planı içerisinde kültür ve inanç turizminin önemli bir yer tuttuğunu aktaran Canalp, turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Batman'da aktif bir sağlık turizmi olduğunu söyleyen Canalp, geçen yıl özellikle Irak'ın kuzeyinden 20 bin kişinin sağlık turizmi amaçlı kenti ziyaret ettiğini bildirdi.

Doğa, kış ve kamp turizmini de geliştirmek için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Canalp, "Geçen yıl 5 ilçemizde festivaller düzenledik. Pek çok ilçemizde ilk olmasına rağmen çok yoğun bir katılım sağlandı. Bu yıl yapacağımız festivallerin çok daha büyük ve coşkulu olacağına inanıyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da kentte tamamlanan, devam eden projelere ilişkin sunum yaptı.

Konuşmaların ardından kültür ve turizm projelerinin yer aldığı sergi gezildi.