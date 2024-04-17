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        Batman'da yaşayan Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı

        Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:07
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        Batman'da yaşayan Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

        İlçeye bağlı Oğuz köyünde yaşayan Ezidi aileler, her yıl nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba günü kutlanan bayram için birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

        Evlerde kurulan ve çeşitli ikramlıkların olduğu sofralarda bir araya gelen aileler, farklı renklere boyanmış ve pişmiş yumurtaları tokuşturdu.

        Ayrıca eve gelen misafirlere bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler takıldı.

        Köyde yaşayan İlyas Kartal, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Batman'da da Ezidi bayramı olan Kırmızı Çarşamba'yı kutladıklarını söyledi.

        Güne büyük ve küçüklerin bayramlarını kutlayarak başladıklarını belirten Kartal, mezarlık ziyareti yaptıklarını, gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunduklarını kaydetti.

        Misafirlere ikramlarının gece saatlerine kadar sürdüğünü ifade eden Kartal, şöyle konuştu:

        "Soframıza renkli, pişmiş yumurtalar da koyuyoruz. Bu renkler baharı, baharın renklerini simgelemektedir. Yani yumurtalarımızı doğanın renklerine boyuyoruz. Ayrıca, misafirlerimize bereket getirmesi için bileklik takıyoruz. Baharın gelişi ve bereket getirdiğine inandığımız için bu bilekliği yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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