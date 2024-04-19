İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek: Her yıl 38 trilyon dolar zarar

Geçen hafta, Avrupa Çevre Ajansı'nın yayımladığı İklimsel Risk Değerlendirmesi Raporu'nu yazmıştım. Bu rapora göre; Bu yüzyılın sonuna kadar AB'de sadece kıyı selleriyle ilgili ekonomik zararın yılda 1 trilyon Euro'yu bulması öngörülüyordu.

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İklim değişikliğiyle ilgili bir rapor da Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü (PIK)’ünden geldi.

2050'YE KADAR GELİR YÜZDE 19 AZALACAK Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, raporu şöyle değerlendirdi: Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, CO2 emisyonları bugünden itibaren büyük ölçüde azaltılacak olsa bile, iklim değişikliği nedeniyle dünya ekonomisinin geliri 2050 yılına kadar %19 azalacak. REKLAM Bu zararlar, küresel ısınmayı iki derece ile sınırlamak için gereken iklim değişikliği etkilerini azaltma maliyetlerinden altı kat daha fazla. Bilim insanları, son 40 yılda dünya genelinde 1.600'den fazla bölgeden elde edilen ampirik verilere dayanarak, değişen iklim koşullarının ekonomik büyüme ve bunların kalıcılığı üzerindeki gelecekteki etkilerini değerlendirdi. Nature Dergis'inde yayınlanan bu yeni çalışmaya göre, CO2 emisyonları bugünden itibaren büyük ölçüde azaltılacak olsa bile, dünya ekonomisi iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar gelirinin %19’unu kaybedecek. Bu zararlar, küresel ısınmayı iki derece ile sınırlamak için gereken hafifletme maliyetlerinden altı kat daha fazla.