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        Haberler Dünya İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek: Her yıl 38 trilyon dolar zarar

        İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek: Her yıl 38 trilyon dolar zarar

        İklim değişikliğinin dünya ekonomisine vereceği zarara ilişkin bir rapor daha yayımlandı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 19.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:40
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        İklim değişikliği dünya ekonomisine ciddi zarar verecek
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        Geçen hafta, Avrupa Çevre Ajansı'nın yayımladığı İklimsel Risk Değerlendirmesi Raporu'nu yazmıştım. Bu rapora göre; Bu yüzyılın sonuna kadar AB'de sadece kıyı selleriyle ilgili ekonomik zararın yılda 1 trilyon Euro'yu bulması öngörülüyordu.

        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu Haberi Görüntüle

        İklim değişikliğiyle ilgili bir rapor da Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü (PIK)’ünden geldi.

        2050'YE KADAR GELİR YÜZDE 19 AZALACAK

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, raporu şöyle değerlendirdi: Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, CO2 emisyonları bugünden itibaren büyük ölçüde azaltılacak olsa bile, iklim değişikliği nedeniyle dünya ekonomisinin geliri 2050 yılına kadar %19 azalacak.

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        Bu zararlar, küresel ısınmayı iki derece ile sınırlamak için gereken iklim değişikliği etkilerini azaltma maliyetlerinden altı kat daha fazla.

        Bilim insanları, son 40 yılda dünya genelinde 1.600'den fazla bölgeden elde edilen ampirik verilere dayanarak, değişen iklim koşullarının ekonomik büyüme ve bunların kalıcılığı üzerindeki gelecekteki etkilerini değerlendirdi.

        Nature Dergis'inde yayınlanan bu yeni çalışmaya göre, CO2 emisyonları bugünden itibaren büyük ölçüde azaltılacak olsa bile, dünya ekonomisi iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar gelirinin %19’unu kaybedecek. Bu zararlar, küresel ısınmayı iki derece ile sınırlamak için gereken hafifletme maliyetlerinden altı kat daha fazla.

        YILDA 38 TRİLYON DOLAR

        İklim değişikliği nedeniyle "Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere bölgelerin çoğunda güçlü gelir düşüşleri öngörülüyor;

        Yapılan çalışmanın ilk yazarı Maximilian Kotz, "Güney Asya ve Afrika ülkeleri bu durumdan en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alacak. Bu durum iklim değişikliğinin tarımsal ürün verimi, işgücü verimliliği ve altyapı gibi ekonomik büyümeyle doğrudan ilgili hususlar üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı oluşacak" açıklamasını yapıyor.

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        Genel olarak, küresel yıllık zararın 38 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor ve 2050 yılında bu rakamın 19-59 trilyon dolar arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        Araştırmacılar bu zararın esas olarak sıcaklıklardaki artıştan kaynaklanacağını yağışlardaki değişiklik ve sıcaklıklarda değişimin de bunda etkili olacağını belirtiyor.

        Fırtınalar , kontrol edilemeyen yangınlar ve diğer aşırı hava olayları bu zararları daha da artırabilecek.

        ABD VE AB İÇİN DE BÜYÜK EKONOMİK MALİYET

        Araştırmaya liderlik eden Postdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsünden bilim insanı Leonie Wenz, "Analizimiz, iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yıl içinde dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde ve aynı zamanda Almanya, Fransa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde büyük ekonomik hasarlara neden olacağını gösteriyor" diyor.

        Leonie Wenz "Bu zararlar geçmişte salınan emisyonların bir sonucudur. Bu zararların en azından bazılarından kaçınmak istiyorsak iklim değişikliği etkilerine daha fazla dirençli olmaya ihtiyacımız olacak. Ve emisyonlarımızı büyük ölçüde ve derhal azaltmamız gerekiyor; aksi takdirde ekonomik kayıplar artacak" diyor.

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