Kozluk'ta "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" işbirliği protokolü kapsamında, Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Çayhan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

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