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        Kozluk'ta "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği

        Batman'ın Kozluk ilçesinde "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:11
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        Kozluk'ta "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" işbirliği protokolü kapsamında, Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Çayhan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

        Sezgin, öğrencilere toplumda iyi insan olma kavramı üzerine seminer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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