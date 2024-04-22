Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"

Bozcaada ilçesi açıklarında trofe avı için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, su altında nesli tükenme tehlikesi altına olan ve Bozcaada açıklarında uzun yıllardır görülmeyen Akdeniz fokunu görüntüledi.

Deniz Bilimci Dr. Özgür Emek İnanmaz, Bozcaada açıklarında görüntülenen Akdeniz fokunun ekosistem için önemli olduğunu vurguladı.

Akdeniz fokunun uzun yıllar öncesinde bölgede çok fazla görüldüğünü söyleyen Deniz Bilimci Dr. Özgür Emek İnanmaz, "Büyük koloniler oluşturan, kıyılarda güneşlenirken ya da beslenirken görülebilen bir türdü. Ancak son 30-40 yıldır hem kıyılardaki yapılaşma hem balıkçılar tarafından türün korunmaması gibi faktörler nedeniyle sayıları hızla azaldı. Şu an dünya üzerinde yaklaşık 500-600 kadar birey kalmış durumda. Bunların da çoğu Yunanistan ve Türkiye arasındaki Ege kıyılarında bulunuyor. Çok az birey Marmara Denizi kıyılarında kaldı, Karadeniz'de tamamen tükendi. Bu son izlediğimiz videoda bu türün varlığı bizi çok sevindirdi. Bu türle ilgili günümüzde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitü, Sualtı Araştırmaları Derneği, Akdeniz Foku Araştırma Grubu bu türle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda bölgede türün çalışılmasına çok fazla ihtiyaç var. Hem Marmara Denizi'ndeki devamlılığın hem kuzey Ege'deki varlığının, burada türün yer değiştirip değiştirmediğiyle ilgili bilgilerin tamamlanabilmesi için düzenli ve sürekli bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor" açıklamalarında bulundu. REKLAM

"GÜVENDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR" Bu türün varlığının ekosistem için çok değerli olduğunu söyleyen Dr. İnanmaz, "Bu durum, bölgemizin ekosisteminin canlı olduğunu, güvende olduğunu gösteriyor. Son yıllarda halkımızın daha bilinçli davranması, balıkçılarımızın önem göstermesi, bizzat bu türü koruması, Marmara Denizi'nin, kıyıların özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi gibi gelişmelerin etkisi var. Tüm bu faktörler aslında bu türler, ekosistem ve dolayısıyla bizim için oldukça önemli gelişmeler ve destekler" dedi.