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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!

        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!

        Edinburg- Antalya seferini yapan ve havalimanına inen uçaktaki alkollü İskoç yolcu, taşkınlık yapınca çağrılan polise saldırıp yumruk attı. Saldırı anları diğer yolcular tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan İskoç yolcu, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:34
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        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
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        İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan, Antalya'ya 20 Nisan'da gelen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, başka bir yolcuyla tartışınca durum polise bildirildi.

        POLİSE YUMRUKLA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre İskoç yolcu, uçağa gelip kendisine müdahale eden polise saldırdı. Polise yumruk atan saldırgan yolcuyu bir başka polis ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

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        Kısa sürede etkisiz hale getirilen yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Bazı yolcular ise uçakta yaşanan o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İskoç yolcu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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