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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:24
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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda kentte gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz yollarla yazılan ve kare kodu bulunmayan 933 tıbbi ilaç, 358 sikke ve obje, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 610 paket sigara, 44 elektronik sigara, 70 kulaklık, 16 şarj aleti ve kablosuna el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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