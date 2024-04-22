Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kentte gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz yollarla yazılan ve kare kodu bulunmayan 933 tıbbi ilaç, 358 sikke ve obje, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 610 paket sigara, 44 elektronik sigara, 70 kulaklık, 16 şarj aleti ve kablosuna el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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