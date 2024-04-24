Katili kuzeni! 4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü
Kahramanmaraş'ta insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni, evlerinin yanındaki samanlıkta bulundu. Soruşturmada minik çocuğunun 14 yaşındaki kuzeninin ayakkabılarında kan izi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.A., sorgusunda Sultan'ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü ileri sürdü
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül (4), amcasının oğlu A.A. (14) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. DHA'nın haberine göre sorgusunda Sultan’ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.
SAMANLIKTA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.
Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.