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        Haberler Dünya Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ivanov tutuklandı

        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ivanov tutuklandı

        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov, 'büyük ölçekli' rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:34
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        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
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        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un, 'büyük ölçekli' rüşvet alma suçlamasıyla tutuklandığı duyuruldu. Bu tutuklama, Moskova'nın Ukrayna Savaşı'nı başlatmasının ardından yaşanan en yüksek profilli yolsuzluk vakalarından biri.

        Ivanov, Rusya'nın en üst düzey soruşturma organı olan Soruşturma Komitesi tarafından sorgulandı.

        48 yaşındaki Ivanov, Savunma Bakanlığı'nın 12 Bakan Yardımcısı'ndan biri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından hem ABD hem de AB'nin yaptırım listesinde.

        Rus basını, Ivanov'un Ukrayna'da Rus güçlerinin elindeki Mariupol kentinin yeniden inşası sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlandığını öne sürdü.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere, konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söylemişti.

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