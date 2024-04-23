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        Batman'da otomobilin çarptığı 1 bebek ve 3 çocuk yaralandı

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 8 aylık bebek ve 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:17
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        Batman'da otomobilin çarptığı 1 bebek ve 3 çocuk yaralandı
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        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 8 aylık bebek ve 3 çocuk yaralandı.

        Müslüm Cankurt yönetimindeki 34 ER 1081 plaka otomobil, Demokrasi Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

        Kazada, 8 aylık Delal Asya S, ablası Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16) ve Elif E. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü Cankurt, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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