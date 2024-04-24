Beyoğlu'nda 150 lira olan saç tıraşı parasını fazla bulan müşteri iş yerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber Hikmet Zengin "100 lira için vurulacaktık" dedi.

İNDİRİM YAPTI, KABUL ETMEDİ

Olay, 5 Nisan Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi.

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Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Mustafa D., İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM

Berber Hikmet Zengin SALDIRI ANLARI KAMERADA Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak iş yerine ateş açıyor.