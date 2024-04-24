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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Beyoğlu'nda tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı! - Güncel haberler

        Beyoğlu’nda tıraş ücreti tartışması; berber dükkanına kurşun yağdırdı

        İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı meydana geldi. İlçede bir berber dükkanında tıraş olan müşteri, 150 lira olan ücreti fazla buldu. Çıkan tartışma sonrası Mustafa D. adlı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Berber Hikmet Zengin de yaptığı açıklamada, "Beni 100 lira için vurulacaktık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:06
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        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
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        Beyoğlu'nda 150 lira olan saç tıraşı parasını fazla bulan müşteri iş yerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber Hikmet Zengin "100 lira için vurulacaktık" dedi.

        İNDİRİM YAPTI, KABUL ETMEDİ

        Olay, 5 Nisan Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi.

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        Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı.

        İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Mustafa D., İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Berber Hikmet Zengin
        Berber Hikmet Zengin

        SALDIRI ANLARI KAMERADA

        Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak iş yerine ateş açıyor.

        "GİTTİ, SİLAH ALDI GELDİ"

        Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.

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