Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı

        Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 00:44 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı.

        Güney Çevre Yolu'nda 72 AZ 756 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 72 ABM 766 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Yaralı sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
        Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
        Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Batman'da hayvan pazarı ve kesimhane denetlendi
        Batman'da hayvan pazarı ve kesimhane denetlendi
        Batman'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı
        Batman'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı
        Hasankeyf'te din görevlilerine "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri
        Hasankeyf'te din görevlilerine "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri