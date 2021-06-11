Hasankeyf'in dünya turizmine kazandırılması için girişimlere başlandı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde turizm toplantısı yapıldı. Hasankeyf'i dünya turizmine tanıtmak için turistlere ve gelen ziyaretçilere ilçe tanıtımında rol alacak hediyelik eşya üretimine ağırlık verilmesi, kilim dokumacılığı, heykeltıraş çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Hasankeyf'te Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığında turizm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tarihi ilçede, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, tur otobüslerinin geçirecekleri zamanı gibi birçok önemli konu görüşüldü. Tarihi Hasankeyf ilçesini dünya turizmine tanıtmak için turistlere ve gelen ziyaretçilere ilçe tanıtımında rol alacak hediyelik eşya üretimine ağırlık verilmesi, kilim dokumacılığı, heykeltıraş çalışmaları ve magnet çalışmalara ağırlık verilmesi konusunda görüş verildi.

Kaymakam Şenol Öztürk başkanlığındaki toplantıya, proje koordinatörü Şehmus Bıçakçı, TÜRSAB yetkilisi Ahmet Akman, Hasankeyf Uygulama Oteli Müdürü Erşat Tan, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Belediye Zabıta Amiri Süleyman Akbel ve ilgili kişiler katıldı.

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