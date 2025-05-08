Battlefield 1, geniş savaş alanları, gerçekçi efektler ve etkileyici grafikleriyle oyuncuları içine çeken bir yapım. Peki bu oyun bilgisayarınızda ne kadar yer kaplar, sisteminiz oyunu kaldırır mı, hangi ekran kartı ve RAM gerekir? Battlefield 1 sistem gereksinimlerini tüm detaylarıyla açıklıyoruz.

BATTLEFIELD 1 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

Battlefield 1, ilk çıktığı dönem için yüksek sayılabilecek bir dosya boyutuna sahipti. Oyunun temel kurulum dosyaları yaklaşık 50 GB yer kaplıyor. Ancak güncellemeler ve ek içeriklerle birlikte bu rakam zamanla artabiliyor. Sorunsuz bir kurulum ve çalıştırma süreci için bilgisayarınızda minimum 60 GB boş alan bırakmanız önerilir.

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Bu oyunu mekanik disk (HDD) üzerinde de çalıştırmak mümkün olsa da, yükleme süreleri ciddi şekilde uzayabilir. SSD kullanımı, özellikle online modlarda harita yüklemelerinde büyük bir avantaj sağlar.

BATTLEFIELD 1 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 1, optimize edilmiş yapısıyla düşük-orta segment bilgisayarlarda da oynanabilir. Ancak grafik kalitesinden taviz vererek daha düşük ayarlarda oynamak gerekebilir.

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD FX-6350

RAM (Bellek): 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB boş alan

DirectX: Sürüm 11 Bu yapılandırma, oyunu orta düzey ayarlarla 1080p çözünürlükte oynayabilmek için yeterlidir. Ancak daha yoğun çatışma anlarında FPS düşüşleri yaşanabilir. BATTLEFIELD 1 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Daha akıcı bir deneyim ve görsel detaylardan tam anlamıyla faydalanabilmek için sisteminizin aşağıdaki özelliklerde olması önerilir: REKLAM İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 2600

RAM (Bellek): 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB veya AMD Radeon RX 580 4 GB

Depolama: SSD üzerinde 60 GB boş alan

DirectX: Sürüm 11 Bu konfigürasyon, yüksek grafik ayarlarında 60 FPS üzeri bir deneyim sunabilir. Özellikle çok oyunculu modlarda stabil kare hızı elde etmek için bu seviyede bir sistem tercih edilmelidir. BATTLEFIELD 1 PERFORMANSINI ETKİLEYEN UNSURLAR Battlefield 1 gibi büyük haritalara sahip bir savaş oyununda işlemci ve RAM performansı oldukça önemlidir. Oyunun detaylı çevre tasarımı, patlama efektleri ve gerçek zamanlı fizik hesaplamaları donanım üzerinde ciddi bir yük oluşturur. Özellikle ekran kartı belleği (VRAM), yüksek çözünürlükte ve ultra ayarlarda oyunu oynarken belirleyici hale gelir. Ayrıca, bağlantı hızı da özellikle çok oyunculu modda önemlidir. Donanımsal olarak yeterli bir sisteminiz olsa bile düşük bağlantı hızları oyun deneyimini olumsuz etkileyebilir.