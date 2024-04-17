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        Bayburt'ta kaybolan 4 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

        Bayburt'ta yetiştiricinin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:54
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        Bayburt'ta kaybolan 4 büyükbaş hayvanı jandarma buldu
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        Bayburt'ta yetiştiricinin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Merkeze bağlı Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın 3 gün önce otlamaları için meraya bıraktığı 4 büyükbaş hayvanı kayboldu.

        Köylülerin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç çıkmaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

        Hayvanların bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dronla havadan arama yapıldı.

        Jandarma, iki günlük arama çalışmasının ardından büyükbaş hayvanları dağlık arazide dere yatağındaki çalılık alanda buldu.

        Hayvanlarını teslim alan Albal, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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