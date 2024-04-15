Bayburt'ta inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı
Bayburt'ta çalıştığı inşaattan düşen elektrik ustası yaralandı.
Bayburt'ta çalıştığı inşaattan düşen elektrik ustası yaralandı.
Esentepe Mahallesi Hicrani Daştan Caddesi'ndeki 6 katlı binanın elektrik tesisatını yapan S.K, üçüncü kattan inşaatın temel boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.K, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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