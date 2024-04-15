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        Bayburt'ta inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı

        Bayburt'ta çalıştığı inşaattan düşen elektrik ustası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:58
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        Bayburt'ta inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı
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        Bayburt'ta çalıştığı inşaattan düşen elektrik ustası yaralandı.

        Esentepe Mahallesi Hicrani Daştan Caddesi'ndeki 6 katlı binanın elektrik tesisatını yapan S.K, üçüncü kattan inşaatın temel boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.K, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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