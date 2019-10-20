Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr Batı ve Kuzey batılı yönlerden hafif, aralıklı olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Trabzon’da 20, Bayburt, Rize ve Giresun’da 21, Artvin ve Gümüşhane’de 24 derece olacak.

BAYBURT 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.